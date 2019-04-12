Babasının Kurduğu Partiyi İcra Ettiren Fatih Erbakan'dan Açıklama Geldi

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın başvurusuyla alınan mahkeme kararı uyarınca Saadet Partisi'nin genel merkezinde tahliye işlemi boşaltıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Fatih Erbakan, "Bu olay tamamen hukuki ve haklı bir sürecin sonucudur. Ortada iddia edildiği gibi bir mağduriyet yoktur." dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz, ortağı oldukları Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait olan ve Saadet Partisi'nin (SP) kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasını, icra yoluyla boşalttırdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Fatih Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

SAADET'E SERT ELEŞTİRİ

"Saadet Partisi bundan 'tam 6 ay önce' mahkeme kararıyla binayı hukuken tahliye etmek zorunda olduğunu öğrenmiştir. Bu olay tamamen hukuki ve haklı bir sürecin sonucudur. Ortada iddia edildiği gibi bir mağduriyet yoktur."

"Değişen dünya koşullarını doğru okuyup Türkiyemizin geleceği için pozitif ve yapıcı bir biçimde Milli Görş'ün ruhuna prensiplerine uygun bir siyaset yapmayı terk edip günlük sert üslupla yıkıcı bir siyaset yapmayı tercih eden Saadet Partisi'nin Milli Görüş prensiplerine uygun olmayan siyaset anlayışı tahliye ediliyor."

Fatih Erbakan

YEREL SEÇİMLER BEKLENMİŞ

Tahliye işlemleri için yerel seçimlerin beklendiği vurgulanırken açıklamanın devamından şu ifadelere yer verildi:

"1 Nisan 2019 tarihinde binayı boşaltmayı taahhüt eden, tarafımıza parti yetkilileri tarafından imzalı "taahhütname" sunan Saadet yetkilileri bizi şaşırtmadılar. Tamamen haklı, hukuki bir yasal işlemi dahi siyasi şova dönüştürmeyi tercih ettiler."