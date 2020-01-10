: Babasına kendisini şikayet eden komşusunun aracını kundakladığı iddiası

10.01.2020 08:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:56

Adana'da aynı mahallede oturan bir kişi tarafından babasına şikayet edilen gencin, söz konusu komşusunun otomobilini kundaklayarak kullanılamaz hale getirdiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, itfaiye ve polis ekipleri, merkez Yüreğir İlçesi Çukurova Caddesi üzerinde bir otomobilin yandığı ihbarını aldı. İtfaiye, yanan otomobili söndürürken, polis de yangının çıkış sebebini bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerden siyah giyimli genç bir şüphelinin, otomobilin ön kapısından girerek aracın içine bir şeyler döküp ateşe verdiği, sonra da arka kapıdan çıkarak kaçtığı belirlendi.

Kayıtlardan şüphelinin eşkalini ve kimliğini de saptayan ekipler, çevredeki evlerin dam ve bahçelerinde arama yaptı.

Otomobilin sahibi Mehmet Ok, dün aynı mahallede oturan 17 yaşındaki S.D'nin hırsızlık amaçlı evine girmek istediğini, fark edilince de kaçtığını ileri sürerek gidip durumu babasına anlattığını söyledi.

Kamera kayıtlarına baktıklarında olayı gerçekleştiren şüphelinin S.D olduğunu gördüklerini iddia eden Ok, gencin intikam almak için otomobili kundaklamış olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu