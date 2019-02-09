Babası Tarafından Zorla Evlendiren Genç Kadın, Canlı Yayında İsyan Etti: Ben Yaşadım, Kardeşlerim Yaşamasın

Esra Erol'un canlı yayınına katılan Ebra Demirbaş, babasının para karşılığı 2 kız kardeşini evlendirmeye çalıştığını iddia etti. Kendisinin de öz babası tarafından 15 yaşında okuldan alınıp zorla evlendirildiğini söyleyen Demirbaş, öz babasının kendisine yaşattıklarını 15 ve 12 yaşlarındaki kardeşlerinin yaşamasını istemediğini, kendi kaderini kardeşleri yaşamasın diye programa katıldığını ifade etti.

"2 AY TANIMADIĞIM BİRİNİN EVİNDE KALDIM"

Ebra Demirbaş, "Annem ölmeden önce kanserdi, annemin ne şekilde öldüğünü bilmiyorum, cenazesini bile görmedim. Annem öldüğünde 10 yaşındaydım. Annem öldükten sonra babam anneme bakan kadına resmen bizi sattı. Hangisini beğeniyorsan, beğen al götür dedi. 2 ay tanımadığım birinin evinde kaldım, beni başka yerlere götürecekti. Kendimi zor kurtardım. Sonra zaten sahip çıkmadı! Babam beni çalıştırdı kendi çalışmadı. Bize hiç babalık yapmadı. Ben ise kardeşlerime anne olmaya çalıştım" dedi.

"DEVLETİN KARDEŞLERİME SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUM"

Ebra Demirbaş tek isteğinin kardeşlerinin okuması ve meslek sahibi olmaları için her yolu denediğini ifade ederek "Babamın karşısına geçip sen bize bu hayatı yaşattın ama biz senin karşına çıktık. Devletin kardeşlerime sahip çıkmasını istiyorum" dedi.

"BİR DAİRE VE 100 BİN TL PARA KARŞILIĞINDA BENİ EVLENDİRMEK İSTEDİ"

Ebra Demirbaş'ın kız kardeşi Damla da canlı yayında, babasının kendisini bir daire ve 100 bin TL para karşılığında defalarca istemediğini söylemesine rağmen evlendirmek istediğini iddia etti.

SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ İHBAR KABUL ETTİ

Canlı yayını ihbar kabul eden İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Esra Erol iletişim kurarak gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı. Küçük kardeşler; İstanbul Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere canlı yayında teslim edildi.

1 yıldır okula gitmedikleri belirtilen çocuklar sosyal medya da ses getirdi. Sosyal medya da 'çocuk gelin istemiyoruz' ifadeleri en çok konuşulan içerikler arasında yerini aldı.