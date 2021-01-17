Babası cezaevinden mektup yazdı, polis doğum gününü kutladı
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Babası cezaevinden mektup yazdı, polis doğum gününü kutladı

17.01.2021 11:22 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:26
Babası cezaevinden mektup yazdı, polis doğum gününü kutladı

ADANA'da cezaevinde tutuklu bulunan Uğur Baysal'ın İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazdığı mektup üzerine ailesinin evine giden polisler, 7 yaşındaki Doğan Baysal'ın doğum gününü kutladı.

ADANA'da cezaevinde tutuklu bulunan Uğur Baysal'ın İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazdığı mektup üzerine ailesinin evine giden polisler, 7 yaşındaki Doğan Baysal'ın doğum gününü kutladı. Polisleri görünce büyük mutluluk yaşayan küçük Doğan, "Babanın arkadaşlarıyız. Onun selamını getirdik" diyen polislere selam verdi.

Kentteki Kürkçüler Cezaevi'nde tutuklu bulunan Uğur Baysal, 7'nci yaş gününü kutlayacak olan oğlu Doğan Baysal için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bir mektup yazdı. Baysal, mektubunda oğluna dedesi ve babaannesinin baktığını, polis olmayı hayal ettiğini belirterek, doğum gününün kutlanmasını ve ona polis kıyafeti hediye edilmesini istediğini ifade etti. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptırdıkları pasta ve aldıkları oyuncaklarla Baysal ailesinin evine gitti. Polisler, kapıda kendilerini görünce büyük mutluluk yaşayan Doğan'a, "Biz babanın arkadaşlarıyız. Sana onun selamını getirdik" dedi. Polis kıyafeti giyen Doğan, doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyip, selam verdi. Polisler, Doğan Baysal'a oyuncak polis aracı hediye etti.

Küçük Doğan, sürpriz karşısında mutlu olduğunu ifade ederek, "Polisleri çok seviyorum. Onları görünce çok mutlu oldum. Ben de polis olmak istiyorum. Sağlıkla kal baba" dedi.

Doğan'ın babaannesi Asine Baysal ise polislerin gelmesinden mutlu olduklarını belirterek, "Doğan'ın doğum günü bugün. Babası haber vermiş. Doğan polisleri çok seviyor ve polis olmak istiyor. Nice mutlu yılları olsun. Polislere de teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Babası cezaevinden mektup yazdı, polis doğum gününü kutladı
Babası cezaevinden mektup yazdı, polis doğum gününü kutladı
Babası cezaevinden mektup yazdı, polis doğum gününü kutladı
Babası cezaevinden mektup yazdı, polis doğum gününü kutladı
Babası cezaevinden mektup yazdı, polis doğum gününü kutladı
Babası cezaevinden mektup yazdı, polis doğum gününü kutladı
Babası cezaevinden mektup yazdı, polis doğum gününü kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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