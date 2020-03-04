Babanın oğlunu öldürdüğü cinayetin altından borç meselesi çıktı

04.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:37

Uşak'ın Atatürk Mahallesi 9. Duygu Sokak'ta gerçekleşen olayda, kendisinden borç istediği oğlunu öldüren baba sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

OĞLUNU AV TÜFEĞİ İLE VURDU

Atatürk Mahallesi 9. Duygu Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda 67 yaşındaki Mustafa K., gece saatlerinde oğlu Bülent K. (42) ile borç para istediği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba evdeki av tüfeğiyle oğluna ateş açarak evden çıktı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri Bülent K.'nın öldüğünü belirledi. Ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Katil zanlısı baba polis tarafından evin yakınlarında bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, burada çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA