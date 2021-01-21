Babam Çok Değişti dizisi 'Rıfkı Pamuk' kimdir? Timur Acar kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Babam Çok Değişti dizisinde Rıfkı Pamuk karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Babam Çok Değişti dizisi Rıfkı Pamuk kimdir, gerçek adı nedir? Timur Acar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Babam Çok Değişti Rıfkı Pamuk karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri Kanal D'de izleyiciler karşısına çıkan Babam Çok Değişti dizisinin karakterleri merak ediliyor. Babam Çok Değişti oyuncularından birisi olan Rıfkı Pamuk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Rıfkı Pamuk (Timur Acar) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Babam Çok Değişti Rıfkı Pamuk (Timur Acar) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ RIFKI PAMUK KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Babam Çok Değişti dizisinde Rıfkı Pamuk karakterini "Timur Acar" canlandırmaktadır.

TİMUR ACAR KİMDİR?

Timur Acar, (22 Aralık 1979, Sakarya), Türk oyuncu.

Almanya'da çocukluğu geçen Timur Acar, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremden sonra ailesinin memleketi olan Sakarya'nın Karasu ilçesine yerleşmiştir. Gürcü asıllı olan ailesinin kökeni ise Batum'a dayanmaktadır. Moda Sahnesi'nin kurucuları arasında yer almaktadır. 1999 yılında tiyatro ile ilgilenmeye başladı ve 9 Eylül Üniversitesi'nde eğitim aldı. Kurşun Yarası, Avrupa Yakası ve Akasya Durağı gibi dizilerde yer alarak tanınmaya başladı. 2013 yılında Bebek İşi adlı dizide Murat rolünü oynadı. Kertenkele dizisinde Kertenkele, Ziya Hoca ve Kara Faruk rollerini üstlendi ve 2.sezon sonunda diziden ayrıldı. Tiyatro dışında başlıca hobisi olarak müzik tutkusu da bulunmaktadır. 2007 yılında evlilik yapan sanatçı 2009 yılında boşanmıştır. Temmuz 2016 yılında Eda Özerkan ile evlenmiştir.