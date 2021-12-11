Babacan: Merkez Bankası iki haftadır piyasaya doğrudan müdahale ediyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de partisinin Torbalı ilçe kongresindeki konuşmasında; Merkez Bankası'nın iki haftadır piyasaya doğrudan müdahale ettiğini belirterek, "Kuru aşağı çekebilmek için döviz satıyor. Madem kurun artması iyi bir şey, Merkez Bankası şimdi niye döviz satarak kuru düşürmeye çalışıyor" dedi.

DEVA Partisi Torbalı İlçe Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Genel Başkan Ali Babacan, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, ilçe başkanları, diğer siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve ilçe sakinlerinin takip ettiği kongreye yoğun katılım oldu. Mevcut başkan Serdar Havsut'un tek aday olarak girdiği kongrede kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

İktidara geldiklerinde sağlık çalışanlarını mesleklerinden soğutan koşulları ortadan kaldıracaklarını belirten Babacan, "Tedaviyi alanın da tedaviyi sağlayanın da memnun olduğu bir sistemi oluşturacağız. Bunu yapmak zorunda olduğumuzu ve yapabilecek bir kadroya sahip olduğumuzu biliyoruz" dedi.