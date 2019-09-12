Babacan'ın yeni partisinin Karadeniz yapılanmasını MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın üstlendiği iddia edildi

12.09.2019 19:53

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, 8 Temmuz itibarıyla 18 yıllık AKP üyeliğini sonlandırdığını açıklamıştı. Babacan, "Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna" ihtiyaç duyulduğunu belirterek yeni parti kuracağını açıklamıştı.

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin, Babacan'ın kuracağı yeni partinin Karadeniz yapılanmasını, 2019 başında MHP'den ihraç edilen Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta'nın üstlendiğini yazdı.

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Usta'nın Babacan'ın kuracağı yeni partinin Karadeniz yapılanmasını üstlendiğini iddia ederek, "Erhan Usta ve ekibini tanıyoruz. Yeni partiye geçiş yapması da MHP'yi etkilemez" dedi. Ancak Samsun'da MHP'ye yakın kaynaklar, 31 Mart yerel seçimlerindeki Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sırasında Usta'ya MHP içerisinden destek verenlerin kendisi ile birlikte yeni partiye geçeceğini öne sürdü.

"ERHAN USTA MHP'Lİ VEKİLLERLE GÖRÜŞÜYOR"

Erhan Usta'nın, eski partisi MHP'den bazı milletvekilleri ile de görüşmeler yaptığı iddia edildi. Usta'nın görüşme yaptığı MHP'li isimlerin Cumhur İttifakı'ndan rahatsız olduğu, ancak yeni parti teklifine de henüz net bir cevap vermediği belirtildi.

ERHAN USTA NEDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ?

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı açıklamada "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil" demişti. Erhan Usta da Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve partiden ihraç edilmişti.