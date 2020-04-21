Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18 Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi'nin yaptırdığı ilk ankete göre; mevcut siyasal partilerden memnun kalmayanlar yüzde 36 oranında iken yeni bir partiye oy verebileceğini ifade edenlerin oranı yüzde 17-18 civarında.

AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, ilk seçim anketini yaptırdı. Yapılan ankete göre; yeni bir partiye oy verebileceğini ifade edenlerin oranı en az yüzde 17-18 civarında. Kullanıcıların yüzde 36'sı ise mevcut siyasi partilerden memnun olmadığını dile getirdi.

GENEL MERKEZE TAŞINACAKLAR

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'in haberine göre; DEVA Partisi'nin Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Genel Merkez Binası'ndaki fiziki çalışmalar tamamlandı. Ancak yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle taşınmak için önümüzdeki hafta beklenecek. Genel Merkez'in açılışının ise koronavirüs ve Ramazan nedeniyle yapılması beklenmiyor. Parti yöneticilerinin önümüzdeki haftadan itibaren Genel Merkez'de çalışmalara başlayacağı belirtildi.

YENİ BİR PARTİYE OY VERECEKLERİN ORANI YÜZDE 18

DEVA Partisi'ne İstanbul'dan bir şirket tarafından sunumda bulunuldu. Yapılan sunuma göre yüzde 36 gibi bir oran mevcut siyasal partilerden memnun olmadığını belirtti. Yeni bir yapıya oy verebileceğini ifade eden grubun da en az yüzde 17-18 civarında rakamlar olduğu ifade edildi.