: Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı

10.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:16

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışması sonucu aralarında Halil İbrahim Kadran'ın da bulunduğu 5 PKK'lı terörist, dün Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Diyarbakır'ın Sur ilçesinden 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan torunu için oturma eylemine katılan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonla verdiği müjdeli haberi alan babaanne Halime Kadran ile kızı G.A, Halil İbrahim Kadran'ı görebilmek için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne geldi.

Halil İbrahim Kadran ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü'nde buluşan babaanne, yetim ve öksüz torununu bağrına bastı.

"KURBAN OLURUM SANA"

Duygusal anların yaşandığı buluşmada Halime Kadran, 5 yıllık ayrılığın ardından büyük özlemle sarıldığı torununun ellerini, yüzünü öptü ve gözyaşı döktü. Torununa "Kurban olurum sana" diye seslenen babaanne, buluşmanın heyecanıyla baygınlık geçirdi.

Halime Kadran, 31 Aralık 2019'da oturma eylemine başlamış, evladının gelene kadar buradan ayrılmayacağını belirtmişti. Oturma eylemine 120'inci gününde katılan Halime Kadran, 10 gün sonra mutlu haberi almış oldu. İbrahim Halil Kadran, 2014 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde henüz 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılmıştı.

Kaynak: AA

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