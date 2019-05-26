Baba ve oğul silahla yaralandı -İZMİR

İzmir'in Konak ilçesinde baba ve oğlu silahla yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde Taha Karakaya'nın kullandığı 35 GB 2186 plakalı araca yaklaşan bir kişi araçta bulunan Halil Kandemir (62) ve oğlu Mustafa Kandemir'i (33) silahla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba ve oğul, Karakaya'nın aracıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Belinden yaralanan baba ile ayağından yaralanan oğlunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, hastane önündeki araçta incelemelerde bulunurken, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA