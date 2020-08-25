Baba Sahne'nin "Bir Baba Hamlet" Ve "Basit Bir Ev Kazasi" oyunları 3-6 Eylül'de
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Baba Sahne'nin "Bir Baba Hamlet" Ve "Basit Bir Ev Kazasi" oyunları 3-6 Eylül'de

DOT, yılın en çok konuşulan ve merak edilen oyunlarından biri olan "Sesin Resmi" ile 3 Eylül'de; Baba Sahne ise çok sevilen kahkaha dolu iki oyunu, "Bir Baba Hamlet" ve "Basit Bir Ev Kazası"yla 4-6 Eylül'de KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'na konuk oluyor!

Baba Sahne'nin
25.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:48

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, tüm hijyen önlemlerini alarak misafirlerine yeşillikler içinde, yıldızların altında, güvenle sosyalleşebildikleri bir alan sunuyor. URU organizasyonu ve Mey Diageo kurumsal desteğiyle gerçekleştirilen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunların biletleri, etkinlik başlama saati olan 21.00'e kadar online olarak Biletix'ten temin edilebiliyor.

KüçükÇiftlik Park'ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe'de, tiyatrolara destek olmak amacıyla gönüllülük esasına bağlı kalarak kapılarını açan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nun renkli programı 3-6 Eylül'de DOT'un ve Baba Sahne'nin uzun bir aradan sonra ilk kez sahneleyecekleri oyunlarıyla devam ediyor.

DOT'un sahnelediği, Esra Bezen Bilgin ve Yağız Can Konyalı'nın rol aldığı "Sesin Resmi" oyunu, 3 Eylül Perşembe akşamı sahnelenecek. Oyun yazarı bir kadınla ayakta durmaya çabalayan genç bir erkeğin sıra dışı karşılaşmasını sahneye taşıyan oyunun yönetmen koltuğunda Mert Öner oturuyor. Kieran Hurley'nin Edinburgh'da geçen çarpıcı hikâyesini İstanbul'a taşıyan "Sesin Resmi", 'başkalarının hikâyesini' bir sanat işine çevirirken sınırların nerede başlayıp nerede bittiğini sorguluyor. Yazmaya olan inancını kaybetmiş oyun yazarı bir kadın (Saye) ve hayatın şiddetinden kendini resim çizerek korumaya çalışan genç bir erkek (Arat), İstanbul'un tepelerinde bir yerde karşılaşır. Bu garip karşılaşmadan sonra görüşmeye başlarlar ve paylaştıkları, her ikisinin de hayatını değiştirir. Saye, Arat'ın hayatını anlatan bir oyun yazmaya başlar; Arat da Saye'den öğrendikleriyle, gitgide sanata daha çok meylederken yoksul hayatındaki çelişkilerle boğuşur. İç içe geçen bu iki hikâye, oyunun sahneleneceği gece son kez yüzleşir ve seyirciye "Başkasının sesi olmak, başkasının hikâyesini anlatmak sizi hikâyenin sahibi yapar mı?" sorusunu sordurur.

Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'nun birlikte rol aldığı çok ödüllü komedi oyunu "Bir Baba Hamlet", dünya literatürünün en önemli oyunlarından biri olan "Hamlet"i şarkılarla, danslara, sürekli değişen bir dekorla ve kılıktan kılığa giren karakterlerle harmanlayıp tepetaklak bir yorumla sahneye koyuyor. Oyun, Sebastian Seidel'in, komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten'in usta işi çevirisi ve Baba Sahne'nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine göz kırpıyor. Yönetmen koltuğunda Emrah Eren'in oturduğu "Bir Baba Hamlet" hiç azalmayan temposuyla seyircileri dolu dolu gülmeye davet ediyor. Gittiği her şehirde kapalı gişe oynayan "Bir Baba Hamlet", 4 Eylül Cuma ve 5 Eylül Cumartesi akşamları KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda seyircisiyle hasret giderecek.

Günay Karacaoğlu'na, muhteşem performansıyla birçok ödül getiren ve yıllar boyunca kendisiyle özdeşleşip efsaneleşen tek kişilik "Basit Bir Ev Kazası" oyunu ise tiyatro severleri "cesur ama ürkek" bir kadın olan Songül'ün kahkaha dolu öyküsüne davet ediyor. Murat İpek'in yazıp yönettiği oyun, Songül'ün, toplumun kendini aşma serüveninden de çok da farklı olmayan kendini aşma serüvenini esprili bir dille sahneye taşıyor. Seyircisini kara mizah bir kahkaha tufanına götüren "Basit Bir Ev Kazası", 6 Eylül Pazar akşamı sahnelenecek.

Açık Havada, Güvenle Sosyalleşme İmkânı

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu uzun süredir sosyal hayattan uzak kalan İstanbullulara yemyeşil huzurlu bahçe ortamında nefes alabilecekleri, yeniden ve güvenle sosyalleşebilecekleri bir alan sunuyor. Misafirlerinin içleri daha rahat bir şekilde dışarıda vakit geçirmelerini sağlamayı amaçlayan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda COVID-19 nedeniyle alınan hijyen tedbirleri en üst düzeyde uygulanıyor. Yalnızca online biletleme sisteminin kullanıldığı, kapıda bilet satışının yapılmadığı etkinliklerde misafirlerin girişte ateş ölçümü sağlık görevlileri yapılıyor. Ortak kullanım alanlarında birçok noktaya dezenfektan üniteleri kurulan etkinlik alanında maske takma zorunlu bulunurken, maskesi olmayan seyircilere maske temin ediliyor.

Kaynak: Bültenler

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