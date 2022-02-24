Baba dizisinde Sevil kimdir? Beril Pozam kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler? SHOW TV Baba Sevil gerçek adı nedir?

Baba dizisi perşembe akşamları Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin çekim yapıldığı mekanlar merak ediliyor. Peki, Baba dizisinde Sevil kimdir? Beril Pozam kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler?

BABA DİZİSİNDE SEVİL KİMDİR?

Baba dizisinde Sevil karakterini canlandıran isim Beril Pozam'dır.

BERİL POZAM KİMDİR?

Beril Pozam, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Özel Ahmet Şimsek Koleji ardından, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Daha önce Afilli Aşk dizisinde rol almıştır.

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