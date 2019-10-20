Azınlık cemaatlerinden 'Barış Pınarı Harekatı' için dua

20.10.2019 14:11

Türkiye'deki Rum, Ermeni, Musevi, Süryani ile Keldani cemaatlerinin temsilcileri, Mardin'deki tarihi Deyrulzafaran Manastırı'nda düzenlenen ayinde bir araya geldi. 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler ve Suriyeliler için ayinde dua edildi.

Çeşitli kentlerdeki Rum, Ermeni, Musevi, Süryani ve Keldani cemaatlerinin temsilcileri ile üyeleri, sabah saatlerinde, Mardin'deki tarihi Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı'na geldi. Manastırda düzenlenen ayine; Süryani Katolik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Basatemir, Süryani Ortodoks İstanbul, İzmir, Ankara Ruhani Lideri Filüksinos Yusuf Çetin, Süryani Katolik Patrik Genel Vekili Korepiskopos Orhan Çallı, İstanbul Rum Ekümenik Patriği'ni temsilen Corc Kasapoğlu, Ortodoks Ermeniler Ruhani Lideri Değabah Sahak Episkopos Maşalyan, Değabah Salah Episkopos Maşalyan Patrik Kaymakamı Şahin Maşalı, Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin, Adıyaman ve Çevre İller Süryani Ortodoks Metropoloti Melki Ürek, Ermeni Vakıflar Platformu Genel Sekreteri Haritun Harun Şanlı, Musevi Cemaati Hamambaş Sekreteri Yusuf Altındaş, Keldani Asuri Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili François Yakan, Turanidin ve Midyat Süryani Ortodoks Metropoliti Samuel Aktaş'ın yanı sıra Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Mardin Müftüsü İsmail Çiçek de katıldı.

RUHANİ LİDERLER VE ERDOĞAN'IN MEKTUBU OKUNDU

Cemaat temsilcileri, Mardin ve Diyarbakır Süryani Ortodoks Metropoliti Saliba Özmen yönetiminde, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler ve Suriyelilerin evlerine sağ salim dönmeleri için toplu olarak dua etti. Ayinde, ruhani liderler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı mesajı okundu.

"ORTAK GÖREVİMİZ, BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK"

Mardin ve Diyarbakır Süryani Ortodoks Metropoliti Saliba Özmen, Türkiye toplumlarının farklı kesimleri olarak bir ve beraber, barış içinde yaşamak için dua ettiklerini söyledi. Özmen, toplumsal barışa en fazla katkıyı sevginin sunacağını belirterek, şunları söyledi:

"Kutsal ayinde buruk ve yaralı yüreklerimiz, bölgemiz ve bölgemiz ve ülkemiz başta olmak üzere dünyanın barış ve esenliği için dua ettik. Yüce Yaradan'a yakarışlar sunduk. Dünyayı yönetenlerin, adaleti yerine getirmeleri ve doğru yönetmeleri için dua ettik. Kin, öfke, düşmanlık yok olsun, diye dua ettik. Kardeşçe bir yaşam için hikmet ve sağduyu için dua ettik. Bizimki yaşamak ve sevmek adına masum bir duyarlılıktır. Türkiye toplumunun farklı kesimleri olarak ortak görevimiz, farklılıklarımızı da yaşatarak birlik ve dirlik içinde bir arada, barış ve kardeşçe içinde yaşamaktır. Çok hassas bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde 'Barış Pınarı Harekatı'nda vatanları uğruna şehit düşen vatan evladı askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ve yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu bağlamda 'Barış Pınarı Harekatı'nın başta yaralı Suriye olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde ve dolayısıyla tüm dünyada nihai barışın ve huzurun egemen olmasına vesile olması en içtenlikli temennimiz ve samimi duamızdır. Barış için direnenlere ve sağlayanlara vaat edilen mutluluğa nail olmak için küresel barış ve bölgesel istikrar için lütfen katkılarınızı ve dualarınızı eksik etmeyin."

Kaynak: DHA