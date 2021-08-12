Azeri vekilden Vali Becel'e ziyaret
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Azeri vekilden Vali Becel'e ziyaret

Azeri vekilden Vali Becel'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan Milletvekili Fatma Yıldırım, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

Azerbaycan Milletvekili Fatma Yıldırım, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

Azerbaycan Milletvekili Fatma Yıldırım ve eşi Fahri Yıldırım, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Becel, Azeri vekil Fatma Yıldırım'a Kapadokya bölgesi hakkında bilgiler verirken ziyaretten duymuş olduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan Milletvekili Fatma Yıldırım'ın Vali Becel ziyaretine MHP İl Genel üyesi Haydar Çiftçi ve Kapadokya Havalimanı Müdürü Serdar Yılmaz'da eşlik etti. - NEVŞEHİR

Azeri vekilden Vali Becel'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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