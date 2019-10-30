Azeri uyruklu Rus askeri, Türk askerine "Gel gardaş" diye seslendi

30.10.2019 09:00

Soçi'de varılan mutabakat kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askerinin ortak devriyesi için hazırlıklar sürüyor. Azerbaycan uyruklu Rus askerinin Türk askerini görünce heyecanlandığı anlar sosyal medyada viral oldu.