Azeri uyruklu Rus askeri, Türk askerine "Gel gardaş" diye seslendi
Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askerinin ortak devriye hazırlıkları sırasında Azerbaycan uyruklu bir Rus askeri, Haseke'de Türk askerine ''Gel gardaş gel. Her şey yahşidir, gel.'' diye seslendi. O anlar, bölgedeki yabancı basının kamerasına saniye saniye yansıdı.
30.10.2019 09:00
Soçi'de varılan mutabakat kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askerinin ortak devriyesi için hazırlıklar sürüyor. Azerbaycan uyruklu Rus askerinin Türk askerini görünce heyecanlandığı anlar sosyal medyada viral oldu.
VİDEO: Azeri asker Türk askerini görünce duygulu anlar yaşandı!