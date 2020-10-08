Azerbaycanlı çocuklar için oyuncak bebek örüyorlar
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Azerbaycanlı çocuklar için oyuncak bebek örüyorlar

08.10.2020 08:46 | Son Güncelleme: 08.10.2020 08:50
Azerbaycanlı çocuklar için oyuncak bebek örüyorlar

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, el sanatları öğretmenliği yapan Filiz Ulusoy arkadaşlarıyla birlikte Azerbaycanlı çocuklar için oyuncak bebek örüyor.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, el sanatları öğretmenliği yapan Filiz Ulusoy arkadaşlarıyla birlikte Azerbaycanlı çocuklar için oyuncak bebek örüyor. Ulusoy, Azerbaycan'daki çocuklara moral vermek için oyuncaklar ördüklerini söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde el sanatları öğretmenliği yapan Filiz Ulusoy ile daha önce eğitim verdiği arkadaşları, Azerbaycanlı çocuklar için bir araya geldi. Filiz Ulusoy ve arkadaşları, Karabağ bölgesindeki Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için harekat başlatan Azerbaycan'da yaşayan çocuklar için örgü bebek örmeye başladı. Halk Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği proje kapsamında hazırlanan örgü bebekler, konsolosluk aracılığıyla Azerbaycan'da yaşayan çocuklara ulaştırılacak.Hazırladıkları projeyle savaş ortamındaki çocukları bir nebze de olsa rahatlatmak istediklerini belirten Filiz Ulusoy, "Kaynarca Halk Eğitim Müdürlüğü'nde savaştaki çocuklar için oyuncak kampanyası başlattık. Eski kursiyerler katılım sağladı. Ev kadınları ile birlikte güzel bir grup oluşturduk ve bu grupla birlikte örmeye başladık. Ev ortamında birkaç arkadaş bir araya gelerek oyuncaklarımızı örmeye başladık. Biz bu oyuncakları Azerbaycan'da savaştan etkilenen çocuklar için örüyoruz. Gayemiz onları savaş ortamından bir nebzede olsun uzaklaştırabilmek. Bu amaç için bir araya geldik. Objelerimizi 20 gün içerisinde bitirip teslim etmeyi düşünüyoruz" dedi. 


Azerbaycanlı çocuklar için oyuncak bebek örüyorlar
Azerbaycanlı çocuklar için oyuncak bebek örüyorlar
Azerbaycanlı çocuklar için oyuncak bebek örüyorlar
Azerbaycanlı çocuklar için oyuncak bebek örüyorlar
Azerbaycanlı çocuklar için oyuncak bebek örüyorlar
Azerbaycanlı çocuklar için oyuncak bebek örüyorlar
Azerbaycanlı çocuklar için oyuncak bebek örüyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER

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