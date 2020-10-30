Azerbaycan ve Ermenistan Genelkurmay Başkanları, Semerkant'ta görüşecek
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Azerbaycan ve Ermenistan Genelkurmay Başkanları, Semerkant'ta görüşecek

30.10.2020 10:00 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:10
Azerbaycan ve Ermenistan Genelkurmay Başkanları, Semerkant'ta görüşecek

Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) üye devletlerin Genelkurmay Başkanları, bugün Özbekistan'ın Semerkant şehrinde toplanıyor.

Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) üye devletlerin Genelkurmay Başkanları, bugün Özbekistan'ın Semerkant şehrinde toplanıyor.

Azerbaycan ve Ermenistan Genelkurmay Başkanlarının da katılacağı toplantı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un başkanlığında hayata geçirilecek. Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ile Türkmenistan dahil Topluluğa üye 8 ülkenin heyetleri, BDT Savunma Bakanları Komitesi ve BDT Yürütme Kurulu heyetleri katılımıyla düzenlenecek toplantıda, BDT ülkelerinin sınırları boyunca gelişen askeri-politik durum görüşülecek.

(Dilmurod Cumabayev/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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