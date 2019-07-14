500 yaşındaki ağacın dallarının kırılması sonucu 19 kişi yaralandı!

Azerbaycan'da yaklaşık 500 yaşındaki ağacın dalının kırılması sonucu 19 kişi yaralandı.

YETKİLİLER İNCELEME BAŞLATTI

5'i Suriyeli, 2'si Rus vatandaşı olan turistlerin de bulunduğu yaralılar bölgedeki hastanelere yerleştirilirken, 4 kişi ise helikopterle Bakü'ye gönderildi. Olayın nedenlerini belirlemek için Olağanüstü Haller Bakanlığı, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Başsavcılık yetkilileri Şeki'ye geldi.

Kaynak: İHA