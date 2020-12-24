Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenice tabelanın üzerine çıkıp zafer pozu verdi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenice tabelanın üzerine çıkıp zafer pozu verdi

24.12.2020 18:11 | Son Güncelleme: 24.12.2020 18:19
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenice tabelanın üzerine çıkıp zafer pozu verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, 44 gün süren savaşta Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrini ziyaret etti. Aliyev, burada gördüğü Ermenice tabelayı askerlere söktürüp zafer pozu verdi.

İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile 44 gün süren savaşta Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı ve Zengilan şehirlerini ziyaret etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Dün gerçekleştirdiği ziyarette Aliyev, kendi kullandığı araçla önce Gubadlı'nın Hanlık köyüne ulaşarak burada görev yapan askerlerle görüştü. Aliyev, kendisini sevgi gösterileriyle karşılayan askerlerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖNDERE AZERBAYCAN BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Ardından Gubadlı şehir merkezine hareket eden Aliyev, burada göndere Azerbaycan bayrağı çekti.

ERMENİSTAN'IN İŞLEDİĞİ SAVAŞ SUÇU SEBEBİYLE HESAP VERECEĞİNİ SÖYLEDİ

Aliyev, burada yaptığı konuşmada, Gubadlı'nın bazı köylerine yurt dışından getirilen Ermenilerin iskan ettirildiğini bildirerek bunun bir savaş suçu olduğunu, Erivan yönetiminin bu ve diğer tüm suçları nedeniyle hesap vereceğini vurguladı.

"BİZ ERMENİ FAŞİZMİNİN KAFASINI EZDİK"

İşgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret ettiğinde ve Ermenilerin yaptığı vahşeti gördüğünde sadece Azerbaycan için değil, tüm bölge için büyük bir iş yaptıklarına bir kez daha emin olduğunu ifade eden Aliyev, "Biz Ermeni faşizminin kafasını ezdik. Biz faşist ve terörist Ermeni devletinin belini kırdık. Ermenistan devleti ve toplumu bundan doğru sonuçlar çıkarmalıdır. Rövanş duygusuyla yaşarlarsa, sonları kötü olur." dedi.

TABELA ÜZERİNDE POZ VERDİ

Aliyev, Ermenilerce yıkılan tüm köy ve şehirleri imar edeceklerini, Azerbaycanlıların buralara dönerek ebediyen yaşayacaklarını vurguladı. Öte yandan Aliyev, gördüğü bir Ermenice tabelayı askerlere söktürüp eşi ile birlikte üzerinde poz verdi.

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