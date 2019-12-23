Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye'ye karşı yapılanlar büyük haksızlıktır"

23.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:40

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı haksızlık yaptığını, Müslüman bir ülke olduğu için birliğe alınmadığını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Televizyonu'nda yayınlanan röportajında Avrupa Birliği ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Aliyev, "Avrupa Birliği'ne girmek konusundan bahsediyorsak, bu mümkün değil. Tarih de bunu gösteriyor. Hem Avrupa'da yaşanan gelişmeler bunu gösteriyor, hem de Brexit bunu gösteriyor. Artık Avrupa Birliği'nden çıkma çabalarını görüyoruz. Avrupa ülkelerinin yöneticilerinin düşüncelerine baktığımızda Avrupa Birliği'nin büyümesiyle ilgili hiçbir umutları da yok" dedi.

Avrupa Birliği'ne girmek için çabalayan Balkan ülkelerinin ağır bedeller ödediğini belirten Aliyev, "Avrupa Birliği'ne girmek için aday olan Balkan ülkeleri de zor duruma düştü. Çünkü onlara zamanında bazı şartları gerçekleştirdikleri taktirde Avrupa Birliği'ne girmeye hak kazanacaklarını vaat etmişlerdi. Bu ülkeler gereken şartları gerçekleştirdi, hatta bazıları çok zor şartları gerçekleştirdi. Bazıları için bu şartlar büyük kayıplara yol açtı, halk buna karşı çıktı. Ama şimdi Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin liderleri, artık hiçbir ülkeyi Avrupa Birliği'ne kabul etmeyeceklerini ifade ettiklerini söyledi" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE KARŞI YAPILANLAR BÜYÜK HAKSIZLIKTIR"

Aliyev, "Bir diğer konu kardeş Türkiye ile ilgilidir. Türkiye'nin gerçekleştirdiği şartlar netice vermedi ve bu büyük bir haksızlıktır. 2000'den itibaren Avrupa Birliği'ne eski Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık kazanmış ülkeler dahil oldu. Bu ülkeler Türkiye'den daha fazla mı gelişmiş? Hayır. Avrupa Birliği'ne girmek için Türkiye'den daha fazla mı hazırlıklılar? Tabii ki hayır. Ne için o ülkeleri kabul ettiler ama Türkiye'yi kabul etmediler. Soru bellidir, çünkü Türkiye Müslüman bir ülke. Artık bunu açık bir şekilde söylüyorlar. Eskiden bu gerçeği örtbas etmek için bazı bahaneler getiriyorlardı. Şimdi bu gerçeği gizlemiyorlar, açık bir şekilde söylüyorlar" şeklinde konuştu.

Azerbaycan'ın Avrupa Birliği'ne girmeye ihtiyacı olmadığını ifade eden Aliyev, "Türkiye'yi kabul etmedikleri taktirde tabii ki Azerbaycan'ı da kabul etmezler. Eğer öyleyse biz işlerimizi öyle planlamalıyız ki, vaatleri vermeyelim ve gereksiz adımları atmayalım. Yarın bize gelin sizi kabul ediyoruz deseler bile bu bize gerekli değil. Herkes Avrupa'da yaşanan gelişmeleri açık bir şekilde görüyor. Kendi milli, manevi, tarihi değerlerimizi uzun zamandan beri koruduk, Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye bu değerlerden vazgeçemeyiz. Avrupa'da İslam'a karşıt güçler yönetime geliyor. Avrupa'da İslam karşıtı vaatler daha fazla popüler hale geldi. Yönetime gelmek isteyen bu konuyu istismar ediyor. Bu halde Müslüman ülke Azerbaycan hangi durumda orada olabilir. Biz gururlu bir ülkeyiz, kendi yolumuzda ilerliyoruz, hiç kimseye de ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA