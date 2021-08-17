Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer'i ziyaret etti
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer illerini ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer illerini ziyaret etti.

Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla bölgeyi ziyaret ettiği görüldü.

Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi. Aliyev, Kelbecer ve Laçın'ın dağları, vadileri ve ormanlarıyla çok güzel tabiata sahip olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, ziyareti kapsamında Toğanalı-Kelbecer kara yolu üzerinde Murovdağ'da ve Kelbecer-Laçın kara yolu üzerinde inşa edilecek tünellerin temelini attı.

Laçın Uluslararası Havalimanı'nın temelini de atan Aliyev, Kelbecer kent merkezinde Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Aliyev, Kelbecer'deki İstisu kaplıcasını da ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer'i ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer'i ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer'i ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer'i ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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