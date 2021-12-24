Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 60. yaş gününü Şuşa'da geçirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 60. yaş gününü Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da geçirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev önce, eşi Mihriban Aliyeva ve oğlu Haydar Aliyev ile Hocavend ilinin Hadrut kasabasında komando tugayının açılışına katıldı.

Tugay komutanına, komutanlığın sancağını teslim eden Aliyev, aile bireyleriyle askeri geçit törenini ve komandoların gösterilerini izledi.

Aliyev ve aile bireyleri daha sonra Şuşa şehrini ziyaret etti. Kızları Leyla ve Arzu Aliyeva'nın da katıldığı ziyarette Cıdır Ovası'na gelen Aliyev, burada konuşma yaptı.

Doğum gününü kutlayan herkese teşekkür eden Aliyev, babası Haydar Aliyev'in toprakların kurtuluşunu görmediği için üzüntülü olduğunu fakat onun ruhunun şad olduğunu kaydetti.

Aliyev konuşmasını, "Emin olunuz ki bundan sonra da aynı kararlılıkla ülke çıkarlarını gözetmeye devam edeceğim ve sizlerin desteğiyle yeni büyük başarılara imza atacağız. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır." şeklinde tamamladı.

Aliyev ailesi, Yukarı Gövher Ağa Camisi'ni de ziyaret ederek dua etti.

60 yaşında 15 barfiks

Öte yandan Mihriban Aliyeva, eşi İlham Aliyev'in spor yaparken çekilen görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde barfiks çekerken görülen Aliyev, "15 kez, 60 yaşında" diyerek eşinin kamerasına gülümsedi.