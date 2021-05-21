Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı (2)

Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı (2)
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Evren - Haberler | Güncel

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYORAyvalık ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli fırtınanın ardından Balıkesir Valiliği koordinesinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli fırtınanın ardından Balıkesir Valiliği koordinesinde hasar tespit çalışması başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Ayvalık ilçemizde 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 06.00 sıralarında başlayan fırtına nedeniyle, ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde hasar meydana gelmiştir. Kıyıda bulunan bazı balıkçı tekneleri ve tur tekneleri batmış, bazı tekneler parçalanmış, bazı binaların çatılarında ve pencerelerinde hasar oluşmuştur. Ayrıca ağaçlarda devrilme ve dallarında kırılma meydana gelmiştir. Saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle oluşan maddi hasar dışında herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Fırtınanın bugün öğle saatlerinde sona ermesi beklenmektedir. Valiliğimiz tarafından; AFAD İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman il Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce ilçede hasar tespit çalışması başlatılmıştır.'

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir,


Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı (2)
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı (2)
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı (2)
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı (2)
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı (2)
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı (2)
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı (2)
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı (2)
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı (2)
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı (2)
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı (2)
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Evren

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde bu gece saat 02.00'de ateşkese gidilmesi kararını onayladı
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde bu gece saat 02.00'de ateşkese gidilmesi kararını onayladı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon dozu aştı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon dozu aştı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında iki Filistinli daha hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında iki Filistinli daha hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Pınar Altuğ Ceyda Düvenci Engin Akyürek
Spor Arda Turan Cenk Tosun Gökhan Töre Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 11:49:06. #1.13#

title