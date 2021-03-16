Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya alındı
16.03.2021 11:36 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:44
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine karantinaya alındı.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine karantinaya alındı.
Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi, koronavirüs vakaları ile temaslı kişi sayısı artması üzerine Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Mahallenin giriş ve çıkışında Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri nöbet tutmaya başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü EVREN