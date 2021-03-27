BALIKESİR - Ayvalık Kadın Oyunları Festivali "Bernarda" oyunuyla sürdü
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BALIKESİR - Ayvalık Kadın Oyunları Festivali "Bernarda" oyunuyla sürdü

Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Kültür Sanat

Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce projelendirilen Kadın Oyunları Festivali'nin üçüncü gününde "Bernarda" adlı oyun izleyiciyle buluştu.

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Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce projelendirilen Kadın Oyunları Festivali'nin üçüncü gününde "Bernarda" adlı oyun izleyiciyle buluştu.

Ayvalık'ta Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde, Federico Garcia Lorca'nın yazdığı Bernarda Alba'nın Evi eserinden yola çıkılarak Pelin Temur tarafından uyarlanan tek kişilik oyun, genç oyuncu Özge Arslan tarafından sahnelendi.

Oyun sonunda izleyiciler tarafından başarılı sahne performansı dolayısıyla alkışlanan Özge Arslan'a, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin çiçek takdim etti.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunana Arslan, salgın nedeniyle yaklaşık bir yıldır sahneye çıkmadığını söyledi.

Festivalin düzenlenmesinden çok memnun olduğunu ifade eden Arslan, "İçinde bulunduğumuz süreçte ve bu koşullarda sahnede olmak benim için gerçekten çok güzel bir duygu. Bize bu şansı tanıdığı için organizasyon komitesine ve festivalde emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

BALIKESİR - Ayvalık Kadın Oyunları Festivali 'Bernarda' oyunuyla sürdü
BALIKESİR - Ayvalık Kadın Oyunları Festivali 'Bernarda' oyunuyla sürdü
BALIKESİR - Ayvalık Kadın Oyunları Festivali 'Bernarda' oyunuyla sürdü
BALIKESİR - Ayvalık Kadın Oyunları Festivali 'Bernarda' oyunuyla sürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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