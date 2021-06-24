Ayvalık ile Cunda Adası arasında 15 dakikada bir karşılıklı seferler başladı
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Ayvalık ile Cunda Adası arasında 15 dakikada bir karşılıklı seferler başladı

Ayvalık ile Cunda Adası arasında 15 dakikada bir karşılıklı seferler başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ali Bey Adası (Cunda) ve Ayvalık iskeleleri arasında deniz motorlarının yıllardır yolcu taşımacılığı yaptığını belirtti.

Cunda ve Ayvalık iskelelerinin, Ulaştırma Bakanlığı'nın istediği standartlara getirilmesinin ardından, Ayvalık ile Cunda (Alibey) Adası arasında 15 dakikada bir karşılıklı seferler başladı.

Başkan Ergin, 15 dakika süren bu keyifli yolculuktan yerli ve yabancı konukların faydalanması için çağrıda bulundu. Ergin, ayrıca yasal düzenlemelerin yapıldığını ve kıyı tesisi işletme izin belgesinin de alındığını hatırlattı.

Başkan Ergin, seçimden hemen sonra fiziki düzenlemeler ve yapısal çalışmalarla, her iki iskelenin de can, mal ve yangın emniyeti bakımından bakanlık standartları düzeyine getirildiğini söyledi. Ergin, " Bundan böyle, iki iskele arasında motorlar güvenli bir şekilde yolcu taşıyabilecek" dedi.

Kaynak: Bültenler

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