Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu
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Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu

12.02.2021 00:11 | Son Güncelleme: 12.02.2021 00:15
Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışında, 5 ev ve 1 iş yerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışında, 5 ev ve 1 iş yerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi.

Ayvalık ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından fırtına ve dolu yağışı etkili oldu. Sarımsaklı sahili bölgesinde etkili olan fırtınada, 5 ev ve 1 iş yerinin çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Çatı parçaları ve devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi. Bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Sağanak yağışın devam ettiği Ayvalık'ta, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Daire Amirliği'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.


Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu
Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu
Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu
Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu
Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü EVREN

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