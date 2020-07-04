Ayvalık Büyük Park, Ozan Doğulu ile açıldı
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Ayvalık Büyük Park, Ozan Doğulu ile açıldı

Ayvalık Büyük Park, Ozan Doğulu ile açıldı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'ne ait dört bin koltuk kapasiteli amfitiyatro ve Ayvalık Büyük Park'ın açılışı sosyal mesafe kurallarına uyum içinde gerçekleştirildi.

04.07.2020 22:56 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:03

Ayvalık Büyük Park, Ozan Doğulu ile açıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'ne ait dört bin koltuk kapasiteli amfitiyatro ve Ayvalık Büyük Park'ın açılışı sosyal mesafe kurallarına uyum içinde gerçekleştirildi. Ünlü DJ Ozan Doğulu'nun sahne aldığı gecede, park alanında yapılan yeni düzenlemeler vatandaşlardan tam not aldı.

Yüzlerce vatandaşın katıldığı açılışta; Ayvalık Kaymakamı Gökhgan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Meclis Üyeleri Merih Arslan, Ali Jale ve ünlü oyuncu Turgut Tunçalp de hazır bulundu.

Büyük Park'ın açılış konuşmasını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi nedeniyle amfitiyatroda yapılacak olan konserlerin yarı kapasiteyle gerçekleştirileceğini söyledi.

Büyük Park'ın Ayvalık Belediyesi'nin ikinci başkanı Muhip Özyiğit tarafından ağaçlandırılıp Ayvalıklılara kazandırıldığını hatırlatan Başkan Ergin, "Kaç yerde vardır, konseri izlerken arka planda deniz, adalar ve doğal güzellikleri olsun. Bu ülkemize doğanın bir armağanıdır. Karanlıklar içinde kalan parkımızı ışıklandırdık, yeniden düzenledik, dünyanın en güzel parklarından birini halkın hizmetine açtık. Ayvalık halkının sosyal yaşamında önemli bir rol oynamış bu parkı yeniden düzenleyerek hayata geçirmek bizlere kısmet oldu" dedi.

Amfitiyatronun yıllardır, konserler ve çeşitli etkinlikler ile hizmet verdiğini belirten Başkan Ergin çeşitli iyileştirmeler yaparak alanın daha verimli kullanılmasının sağlandığını vurgulayarak, "Sahne geri çekilerek her açıdan izlenebilir bir konum sağlandı. Sanatçılarımızı misafir ettiğimiz kulis ve kulis bahçesini onların dinlenebileceği şekilde düzenledik. Yine yan tarafta eski düğün salonu olan bölgeye İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilecek bir kafeterya ve çocuklarımız için bir oyun alanı yaptık. Yani sizler çocuklarınızı yanınıza alıp çayınızı ve kahvenizi içerken onlar da tüm enerjisini bu parktaki oyun alanlarında atabilir. Park alanında oluşturulan platformda etkinliklerimizi yaz boyunca yapabileceğiz. Müzik yapmak isteyen gençlerimiz gelecekler, yerel konserler, söyleşiler yapılacak. Platform herkesin faydalanabileceği bir alan olarak kullanılacak" diye konuştu.

Büyük Park'ta dileyen girişimci stant kiralayabilecek

Park alanında atıl durumdaki üç kademeli girişin de değerlendirildiğini ifade eden Başkan Ergin, 74 adet stant yapıldığını 57'sinin firmalara, bir bölümünün de kültür ve sanat dernekleri ile sivil toplum kuruluşlarına ayrıldığının da altını çizerek, dileyenlerin belediyeye başvurmak kaydıyla stant açabileceğini ve alternatif bir pazar alanı oluşturduklarının duyurusunu da yaptı.

Ayvalık Büyük Park, Ozan Doğulu ile açıldı

Kaynak: İHA

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