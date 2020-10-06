Ayvacık'ta motosiklet kazası: 1 yaralı
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Ayvacık'ta motosiklet kazası: 1 yaralı

06.10.2020 21:37 | Son Güncelleme: 06.10.2020 21:41
Ayvacık'ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Hamdibey Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde Hasan Can'ın kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsu Can, yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ÇANAKKALE

Ayvacık'ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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