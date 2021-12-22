Ayvacık açıklarında 43 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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Ayvacık açıklarında 43 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında 43 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine yardım talebinde bulunan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine yardım talebinde bulunan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenen kaçak göçmenler, yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil Güvenlik ekibi, lastik bottaki 43 kaçak göçmeni kurtardı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.


Ayvacık açıklarında 43 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında 43 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Son Dakika Haberleri

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