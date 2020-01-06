Ayva dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta ayva dolması tarifi!

06.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:21

Gelinim Mutfakta programını izleyenler programda gördükleri ayva dolmasını hazırlamak istedi. Ayva dolması nasıl yapılır, ayva dolması tarifi ve kolay ayva dolması tarifi gibi aramalar yapanalar ayva dolmasının yapılışını araştırdı. İşte ayva dolması tarifi…

AYVA DOLMASI TARİFİ

Ayva dolması için gerekli malzemeler:

6 tane orta boy ekmek ayvası, 2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı yenibahar, 1-1,5 çay bardağı pirinç, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 adet orta boy soğan, 250 gram orta yağlı kıyma,

Pişirmek için:

2 yemek kaşığı nar ekşisi, yeteri kadar su ve yemek kaşığı pekmez

Ayva dolması yapılışı:

Öncelikle ayvaları yıkayın. Ayvaların tepelerini kapak yapmak için alt kısımlarını ise tencereye oturması için bıçak yardımıyla kesin.

Parizyen kaşığıyla içlerini ayvayı bozmadan çıkarın.

Hazırladığınız ayvaları kararmaması için su dolu geniş bir kabın içinde bekletin.

Soğanı ince ince yemeklik şekilde doğrayın.

Kıyma, pirinç, salça, maydanoz, tuz, biber ve yeni bahar ekleyerek karıştırın.

Ayvaları sudan alıp süzün ve hazırladığınız harcı içlerine ekleyin. Tencereye yerleştirdiğiniz ayvaların kapaklarını bastırmadan kapatın. Ayvaların yarısından biraz yukarı gelecek şekilde su doldurun nar ekşisini ve pekmezi üzerinde gezdirin. Ayvalar yumuşayıp pirinçler pişinceye kadar pişirin...