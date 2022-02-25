Ayten Erman kimdir? Ayten Erman yaşıyor mu? Ayten Erman nereli, mesleği ne? Ayten Erman'ın hayatı ve biyografisi!

Ayten Erman yaşıyor mu, öldü mü sorusu merak ediliyor. Türk sanat camiası, usta oyuncu Ayten Erman'dan gelen haberle yasa boğuldu. Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Erman, hastalığı atlatamayarak hayata veda etti. Peki, Ayten Erman kimdir? Ayten Erman yaşıyor mu? Ayten Erman neden öldü? Ayten Erman nereli, mesleği ne? Ayten Erman'ın hayatı ve biyografisi! haberimizde...

AYTEN ERMAN KİMDİR?

Ayten Erman, 26 Kasım 1935, İstanbul doğumlu Türk sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Erman, 24 Şubat 2022'de doğum yeri İstanbul'da Covid-19 nedeniyle 86 yaşında öldü.

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