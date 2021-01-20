Ayşenur Arslan kimdir, kaç yaşında? Ayşenur Arslan nereli? Hayatı ve biyografisi!

Ayşenur Arslan kimdir, kaç yaşında sorusu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ayşenur Arslan nereli? Hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ayşenur Aslan hakkında araştırmalar yapılıyor. Ayşenur Arslan'ın hayatına dair merak edilenler haberimizde....

AYŞENUR ASLAN KİMDİR?

16 Eylül 1950 tarihinde doğan Ayşenur Arslan aslen Aydınlıdır. İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden 1972 yılında mezun olmuştur. Ayşenur Arslan gazeteciliği 1974 yılında TRT'de muhabir olarak başlamıştır. 1982 yılında Güneş Gazetesi'nde haber müdürü olduktan 2 yıl sonra istifa etmiştir ve Nokta Dergisi'nde çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Söz Gazetesi'nde çalışmaya başlayan Aslan buradan da ayrıldıktan sonra Türkiye'nin ilk yerel dergisini hazırlamıştır.

Bir yıl Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan Aslan, Star TV'de ve Ali Kırca ile birlikte ATV'de çalışmıştır. 8 yılın ardından tekrar Star TV'de çalışmaya başlamıştır.

Ali Kırca, Mehmet Ali Birand gibi isimlerle çalışan Aslan Medya Mahallesi programını CNN Turk'te yapmaya başlamıştır. Ardından Sokak TV'de çalışmıştır. Ayşenur Aslan son olarak Halk TV'de "Medya Mahallesi" programını yapmaktaydı.