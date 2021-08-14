Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses Gülçin Karakaya aşkına ne dedi?
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Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses Gülçin Karakaya aşkına ne dedi?

Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses Gülçin Karakaya aşkına ne dedi?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda, "Asistanım" dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklamıştı.

Türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda, "Asistanım" dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklamıştı. tv100'ün haberine göre; Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Ayşegül Yıldız, 2013 yılında boşandığı Tatlıses'in yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

"BEN HANIMEFENDİYİ YARDIMCISI OLARAK TANIDIM"

Yıldız, konuyla ilgili, "Onun mutlu olması beni mutlu eder. Bu sorunun muhatabı ben değilim. Biz boşanalı dokuz yıl oldu. Ben hanımefendiyi yardımcısı olarak tanıdım. Bu konuda bir daha konuşmayacağım." açıklamasını yaptı. 

"MUTLUYUM, EVLİYİM"

İbo Show'da Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saymıştı.

Beşince kez nikah masasına oturduğunu da söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim. Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" demişti.

İbrahim Tatlıses, daha sonra ise, "Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği" açıklamasını yapmıştı.

69 yaşında 7 çocuk ve 9 toruna sahibi olan İbrahim Tatlıses, Bodrum'da genç sevgilisi Gülçin Karakaya ilk kez kameralar karşısına geçmişti.

Kaynak: Hürriyet

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