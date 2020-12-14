Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı
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Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı

14.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:06
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile olan evliliğinden dünyaya gelen Elif Ada, İbo Show'a konuk oldu. Babasına olan uzaklığıyla dikkat çeken Elif Ada'ya gelen yorumları gören Yıldız, isyan etti.

Yıllar sonra ekranlara İbo Show ile geri dönen İbrahim Tatlıses, cumartesi günü Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ'ı konuk aldı. Programda unutulmaz bir gece yaşanırken, geceye İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'ya söylediği sözler damga vurdu.

"UTANDIĞIM İÇİN KIZIMA ŞARKI SÖYLEYEMEDİM"

İbrahim Tatlıses, yıllardır şarkı söylemediği için çok üzgün olduğunu söyleyerek bu durumdan pişman olduğunu belirtti. Kızı Elif Ada'nın kendisini internetten dinleyerek 'baba neden söylemiyorsun' dediğinde pişmanlık duygusu yaşadığını anlatan Tatlıses, "Utandım hep. Eski yaptığım nameleri yapamam diye utandım. Beni tanıyanlara mahcup olmamak için söylemedim. Bu babamın sesi der mi diye utandım, söylemedim" dedi.

Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için gelen yorumlara sert çıktı

"KAFASI FARKLI ÇALIŞANLAR SALLAMIŞ"

Tatlıses'in sözlerinin yanı sıra minik Elif Ada'nın utangaç halleri de programa damga vurdu. Elif Ada'nın babasına uzak olduğu yönündeki yorumları gören anne Ayşegül Yıldız, Instagram hesabından şu cevabı verdi: "Ya Allah aşkına çocuk babasını zaten sürekli görmediği için babasından çok utanıyor. Babasını hayatında ilk defa program sunarken izliyor onun şaşkınlığı ve heyecanı var. Bir de ilk defa stüdyoya girmiş o kadar kamera içinde babası çağırınca gitmeyeceğim dedi. Zorla ikna ettik. O çocuk daha 7 yaşında ve orada şok olmuş halde. Hemen yine kafası farklı çalışan arkadaşlar sallamış da sallamış."

Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için gelen yorumlara sert çıktı

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