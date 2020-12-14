Ayşegül Yıldız eleştirilere isyan etti! İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada'nın diyaloğu olay oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ayşegül Yıldız eleştirilere isyan etti! İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada'nın diyaloğu olay oldu

14.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:00
Ayşegül Yıldız eleştirilere isyan etti! İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada'nın diyaloğu olay oldu

İbo Show Cumartesi günü yeni bölümüyle ekrana geldi.

İbo Show Cumartesi günü yeni bölümüyle ekrana geldi. Tatlıses'in bu haftaki konukları arasında Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ vardı. Keyifli geçen programda sürpriz bir konuk da yer aldı. İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Ada Tatlıses de programa renk kattı.

İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Tatlıses, kızına koronavirüs tedbirleri ile ilgili soru sorarken minik Ada, 'Herkes maske taksın' cevabını verdi. Ancak Ada'nın utangaç halleri izleyenlerin yüzünü güldürdü.

 İbrahim Tatlıses'in kızına söylediği bazı sözler ise ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı.

Tatlıses, "Yıllardır hiç şarkı söylemedim. Yalnız başımayken bile söylemedim. Eski nağmeleri yapamam diye utandım hep. Elif Ada bana 'baba neden şarkı söylemiyorsun, ben seni hep internetten dinliyorum' dedi. Şimdi şarkı söylersem diyecek ki 'bu babamın sesi değil' ben de utandım söyleyemedim." ifadelerini kullandı.

Tatlıses daha sonra "Kötü zamanda doğdu. İsterdim ki beni şarkı söylerken görsün. Beni affet kızım" diyerek herkesi ağlattı.

Programda Elif Ada'nın babası karşısındaki çekingen halleri dikkat çekti. 'Babamla uzun zamandır görüşmüyorum' diyen Elif Ada, 'babanla neden görüşmüyorsun' sorusuna 'annem getirmiyor' cevabını verdi.

 İBRAHİM TATLISES'İN ESKİ EŞİ İSYAN ETTİ Bu sözler gündemdeyken Elif Ada'nın utangaçlığı da gündemde yer alan konulardan biriydi. Sosyal medyada küçük Elif Ada'ya yapılan yorumlar Ayşegül Yıldız'ı kızdırdı.

Ayşegül Yıldız kızıyla ilgili yapılan yorumlara isyan ederek şunları söyledi:

"Ya Allah aşkına çocuk babasını zaten sürekli görmediği için babasından çok utanıyor. Babasını hayatında ilk defa program sunarken izliyor onun şaşkınlığı ve heyecanı var. Bir de ilk defa stüdyoya girmiş o kadar kamera içinde babası çağırınca 'gitmeyeceğim' dedi. Zorla ikna ettik. O çocuk daha 7 yaşında ve orada şok olmuş halde. Hemen yine kafası farklı çalışan arkadaşlar sallamış da sallamış."

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor
İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu izleyenlere keyifli anlar yaşattı
İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu izleyenlere keyifli anlar yaşattı
İbrahim Tatlıses gözyaşları içinde kızı Elif Ada'ya seslendi: Kötü zamanda doğdun
İbrahim Tatlıses gözyaşları içinde kızı Elif Ada'ya seslendi: Kötü zamanda doğdun
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Aleyna Tilki Serdar Ortaç Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayşegül Yıldız eleştirilere isyan etti! İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada'nın diyaloğu olay oldu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 16:01:36. #1.15#
title