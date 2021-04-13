Ayşegül Yıldız'dan şaşırtan cevap: Aşık olmadım!
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Ayşegül Yıldız'dan şaşırtan cevap: Aşık olmadım!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Ayşegül Yıldız'dan şaşırtan cevap: Aşık olmadım!

Ayşegül Yıldız, 2011 yılında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturmuştu.

Ayşegül Yıldız, 2011 yılında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturmuştu. Elif Ada adında bir kızları dünyaya gelen çift, 2013 yılında boşanmıştı. Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ayşegül Yıldız, özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Uzun zamandır Bursa'da yaşayan Yıldız, "İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Evet dönüş yapıyorum. Kısmetse nisan sonu mayıs başı gibi taşınmış olurum" ifadelerini kullandı.

'KEŞKE ÇOCUĞU TEK YAPABİLSEM'

40 yaşındaki Yıldız, yeniden çocuk sahibi olmak isteyip istemediği konusunda ise "Evet çok isterim keşke tek başıma yapabilsem" yanıtını verdi.

Ardından "Kaç kere aşık oldunuz?" sorusu yöneltilen Ayşegül Yıldız, "Başkalarından dinlediğim aşk hikayelerinden çıkarım yaparsak hiç olmadım" şeklinde dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Kaynak: Hürriyet

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