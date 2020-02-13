Kadir Şeker olayındaki şiddet mağduru kadının çelişkili ifadeleri dikkat çekti
Konya'da Kadir Şeker'in sevgilisinden şiddet gören Ayşe D'yi kurtarmak isterken katil olmasının yankıları sürüyor. Şiddet mağduru kadın ise savcılıkta ve basın açıklamalarında birbiriyle çelişen ifadeler veriyor.
Konya'da yaşayan ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kütüphaneden çıkıp eve gittiği sırada bir parkta, kavga eden Özgür Duran, Ayşe D çiftini gördü. Şeker, kavga eden çiftin yanına gitti ve olaya müdahale etmek istedi ancak arbede yaşandı ve Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplandı.
Kadir olayın ardından verdiği ifadesinde boğuşma esnasında yere düştüğünü Özgür Duran'ın da kendisinin üzerine düştüğünü bıçağın böyle saplanmış olabileceğini dile getirdi. Kadir, olaya neden müdahil olduğunu ise şu sözlerle açıkladı: Kadının ağlamasına dayanamadım.
AYŞE D. İNFİAL YARATTI
Olaydaki şiddet mağduru kadın Ayşe D. ise konuyla ilgili çelişkili açıklamalar yapıyor. Örneğin ilk açıklamasında Kadir'in kendisine yardım etmek için geldiğini söyleyen Ayşe D, bu konuyla ilgili daha sonra yaptığı açıklamada "Muhtemelen bizim kavga ettiğimizi düşündü" diyerek kavga etmediklerini dile getirdi.
Ayşe D'nin kendisini kurtarmak isteyen Kadir Şeker hakkındaki çelişkili sözleri kamuoyunda infial yarattı. Ayşe D'nin basın açıklamasındaki bazı beyanları ile soruşturma aşamasında savcılığa verdiği ifadesindeki birbiriyle örtüşmeyen bölümler karşılaştırıldı.
"KADİR'İ BIÇAKLARKEN GÖRDÜ MÜ?"
Şiddet mağduru kadına "Kadir'i bıçaklarken gördün mü?" diye soruldu.
Savcılıktaki ifadesi: Kadir'in bıçak vurma anını görmedim. Ama yanımıza geldiğinde ve ayrılmak üzere hareket ettiğinde bıçağı gördüm.
Basın açıklaması: Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizimki...
AYŞE D. DARP EDİLDİ Mİ?
Savcılıktaki ifadesi:Özgür yumrukla benim sağ omuz arka kısmıma doğru sert bir şekilde vurdu. Hatta bundan dolayı morarma olmuş olabilir. Bana vurduktan sonra Özgür evden çıkarak gitti.
Basın açıklaması: Polis eşliğinde hastaneden darp raporu aldım. Ancak vücudumda herhangi bir darp söz konusu değil. Dayak yemiş olsam, Özgür bana vurmuş olsa darp izi olurdu.
KADİR ORAYA NEDEN GELDİ?
Savcılıktaki ifadesi: Özgür kameriyeyi yumrukluyordu. O sırada yanımıza Kadir geldi. Muhtemelen bizim kavga ettiğimizi düşündü.
Basın açıklaması: Kadir'in benim ağladığımı ve Özgür'ün bağırdığını duyunca yardım etme amacıyla geldiğini düşünüyorum.
BOĞUŞMA NASIL BAŞLADI?
Savcılıktaki ifadesi: Özgür bağırarak cevap vermekteydi. Kadir elinde bıçakla duruyordu. Kadir gideceği yöne yürümeye başladı. Bu esnada itekleşmeye başladılar.
Basın açıklaması: Kadir'in elinde siyah renkli bıçak vardı. Elindeki bıçakla yanımıza geldi. Karşılıklı bir şeyler söylerken, aralarında boğuşma yaşandı.
Haber Videosu: Kadir Şeker olayındaki şiddet mağduru kadının çelişkili ifadeleri dikkat çekti
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İŞTE BU OLAYDAN SONRA, BU TÜR BİR SALDIRIYI GÖREN MÜDAHALE ETMEZ EMSAL TEŞKİL EDER, HERKES KORKAR VE BANA NE BAŞIMA BELAMI LAZIM DERCevap Yaz Yayından Kaldır
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senin gibiler yüzünden bundan sonra böyle bir olayla karşılaşan herkes arkasını dönüp gidecek yazıklar olsun. sonra toplum olarak duyarsızlaştık al işte sebebi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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SONUÇ BİZİM HALKIMIZ İNTERNETTE NE GÖRDÜYSE ONU GERÇEK ZANNEDER. . HER TÜRLÜ ALGIYA MÜSAİT. . YARIN BU KAHRAMAN KADİR KARDEŞİMİZ HAPİSDEN ÇIKINCA KIZ ARKADAŞIYLA TARTIŞIRKEN BİRİSİ GELİP BIÇAĞI KALBİNE SOKACAK SONRA HEPİNİZ KADİR ZATEN ESKİ MAHKUM SUÇ KAYDI VAR DİYECEKSİNİZ. İYİKİ KADİRİ ÖLDÜRMÜŞ DİYECEKSİNİZ. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ADAM ÖLDÜRMEYİ MESRU KILMAZ HER ŞEYE MAYDONOZ OLMUYCAKSIN KARI KOCA ARASINA GİRİLMEZ AİLE SÖZ KONUSU POLİSE HABER VER GİTSİNCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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vatana millete yararı olmayan asalaklar yüzünden o pırlanta gibi genç in geçen zamanına yazık adalet varsa daha fazla oyalamayın o delikanlıyıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kadının mesleği belli, ne bekliyorsunuz bunlar için harcanan zamana yazık.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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acilen çocuğu içeriden çıkarıp bu kadını müebbet hapse atmalılarCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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çocuk her vatandaşın yapacağını yabmış kadın is aslında çelişkili ifadeleriyle tam bir sopalık. . .Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Toplumun akıl sağlığı ile oynayan bir kadın. İnsanlık görevini yerine getiren bir delikanlı. Savcılara kolay gelsin.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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kadın kadir ölen adam. Telefon trafiği mesaj ve benzeri bi araştırılsın bakalım bişey çıkıyor muCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır