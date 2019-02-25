Ayşe Opereti"Nde Ege Oyunları ile Modern Danslar Hayat Bulacak

Muhlis Sabahattin'in yazdığı, ilk gösterimi 1929'da Samsun'da yapılan Ayşe Opereti, Devlet Opera ve Balesi (DOB) repertuvarına alınarak sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

"Çok yaşa sen Ayşe, köyün yıldızısın, biricik kızısın" sözleriyle hafızalarda yer edinen Ayşe Opereti'ne, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları hayat verecek.

Ayşe Opereti'ne ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan, eserin 1929'da sahnelendiğini, DOB repertuvarına ise ilk kez bu yıl alındığını söyledi.

Karahan, Ayşe Opereti ile Türk operasında hedefledikleri markalaşmanın bir örneğini göstereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün yaratmak istediğimiz Türk opera markasının temellerini o gün Muhlis Sabahattin atmış ama galiba orayı kaçırmışız, yakalayamamışız. Şimdi 2019'dayız ve Devlet Opera ve Balesi sahnesinde Ayşe Opereti ilk kez sahnelenecek. Hayallerini kurduğumuz Türk operasının temeli, yerelden beslenmesi ve evrenselle iç içe olması. Operette de bir tarafından halk türkülerimizden esinlenen melodiler bulunuyor. Birinci perde de köyde geçiyor, içinde halk dansları var. İkinci perde de şehirde geçiyor, içinde Çarliston ve valsler var. Orada İstanbul hayatı var. O işte istediğimiz kombinasyonu yaratabildiğimiz bir eser.

Muhlis Sebahattin bunun temellerini 90 yıl önce atmış. Biz şimdi bunu yakalıyoruz. Ne mutlu ki bize nasip oluyor Ayşe Opereti'nin prömiyerini yapmak."

İlk iki temsilin biletlerinin çok kısa sürede tükendiğini dile getiren Karahan, "Toplu bilet mi satıyorsunuz? Kapatıyor musunuz?' diyorlar. Özellikle biz prömiyer ve gala temsillerimiz için toplu bilet satmıyoruz ve çok minimal düzeyde basına ve protokole yer ayırdık. Açıldığı gün bitiyor biletler." diye konuştu.

"Ahmet" karakterine hayat verecek tenor Murat Karahan, operette Ege'de bir köyün beyi olan Ahmet'in Avrupa'ya okumaya gitmesi, besteci olması, köyüne dönmesi ve çocukluk arkadaşı Ayşe'ye aşık olmasının hikayesinin anlatıldığını söyledi.

"Aman Ayşe'm, canım Ayşe'm" gibi özel melodileri seslendirecekleri için mutlu olduklarını ifade eden Karahan, Ankaralı sanatseverleri beklediklerini dile getirdi.

Ege yöresi oyunları ve vals bir arada

Koreograf Deniz Alp de eserin birinci bölümünün köy meydanında geçmesinden dolayı daha çok geleneksel adımlara önem vererek dansları kurguladıklarını anlattı.

Alp, oyunun ikinci perdesinin köşkte geçtiğini, o dönemin popüler dans türlerinden vals, Çarliston, tangodan etkilenerek dans düzeni yarattıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Biz çok heyecanlıyız. İnşallah seyirciler de mutlu olurlar. Ege'de geçen bir eser olduğu için Ege yöresi adımlarından yararlandık. Zaten Çarliston, tango, vals, şu anda da çok popüler, eserde de bu dansları kullandık fakat o döneme ait adımları bulmaya çalıştım. 12 dansçımız var. Sanatçılarımızın opera yaptığı düetler var. Hem söylüyorlar hem dans ediyorlar. Benim için de onlar için de çok keyifli oldu."

Sürpriz eserler seyirciye sunulacak

Eserin orkestra şefliğini üstlenen Murat Cem Orhan da operetin bestecisi Muhlis Sabahattin İzgi'nin Türk müziği usül ve temalarını, motiflerini, çağdaş müzik armonisiyle birleştirebilmiş çok önemli bestecilerden olduğuna dikkati çekti.

"Muhlis Sabahattin İzgi'nin eserlerini raflardan tekrardan çıkardık. Yeniden orkestrasyonunu yaptık ve seyircimizle buluşturuyoruz. Bizim için büyük bir mutluluk. Ben ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası en iyiyi yapmaya çabaladık ve ortaya güzel bir şey çıkardık." diyen Orhan, Muhlis Sabahattin İzgi'nin aşina olunan başka bestelerinin de seslendirileceği sürpriz eserlerin seyirciye sunulacağını sözlerine ekledi.

Ayşe Opereti, 27 Şubat Çarşamba akşamı Opera Sahnesi'nde ilk kez seyirciyle buluşacak.

Kaynak: AA