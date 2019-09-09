Ayşe Altuntaş'la ormanda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen Mehmet Taşdelen'in mezar kazdırdığı iddia edildi

09.09.2019 10:56

49 gündür kayıp olan Ayşe Altuntaş, Temmuz ayında gece 5'de evden çıktı ve bir daha haber alınamadı. Müge Anlı 5 Eylül canlı yayınında stüdyoya gelen Altuntaş'ın kuzeni Mehmet Taşdelen'in Ayşe Altuntaş'ı öldürmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Programda Taşdelen'le ilgili ortaya atılan mezar iddiası tüyler ürpertti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Canlı yayında şoke eden iddialarda bulunan Mehmet Taşdelen, Ayşe Altuntaş'la ormanda cinsel ilişkiye girdiğini itiraf ettikten bir gün sonra Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı. Taşdelen bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalan Taşdelen köyüne gitti.

MEZAR KAZDIRMIŞ

Canlı yayına katılan Ayşe Taşdelen'in eşi ve kızı ise programda ilginç bir iddia ortaya attı. Altuntaş'ın eşi Ahmet Bey, Mehmet Taşdelen'in mezar kazdırdığını söyledi. Ahmet Bey, Taşdelen'in eşini oraya gömmüş olma ihtimalini düşünerek gidip mezara baktığını söyledi.

KENDİSİ İÇİN KAZDIRMIŞ

Silahlı kavgaya karıştığı söylenen Taşdelen'in mezarı kendisi için kazdığı iddia edildi.