Ayrılıkçı Katalanlar, İspanya-Fransa yolunu kesti

11.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:54

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı radikal gruplar, İspanya ve Fransa'yı birbirine bağlayan AP-7 otoyolunu kesme eylemi başlattı.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

"Demokratik Tsunami" adlı bağımsızlık yanlısı grubun, sosyal medya aracılığıyla yaptığı çağrı sonrasında İspanya tarafındaki La Jonquera sınırında toplanan bir grup, Fransa bağlantısının bulunduğu otoyolu kesti. Bağımsız Katalonya bayrakları taşıyan ve eylemlerini "barışçıl sivil itaatsizlik" olarak tanımlayan grubun eylemi nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

"İSPANYA, OTUR VE KONUŞ"

Katalonya'daki bağımsızlık girişimleriyle ilgili asla müzakere masasına oturmayacağını açıklayan İspanya'daki merkezi hükümete atfen, bazı eylemcilerin ellerinde "İspanya, otur ve konuş" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

EYLEMİN GEREKÇESİ

Demokratik Tsunami, eylemin gerekçesini, Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinin uluslararası alanda gündeme gelmesi ve Yüksek Mahkeme'nin 9 Katalan siyasetçi hakkında mahkumiyet kararına tepki olarak açıkladı.

3 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Eylemi 3 gün boyunca sürdüreceklerini duyuran radikal gruplar, otoyola masalar kurup, yanlarında getirdikleri yiyecek ve içecekleri koydu. Eylemcilerin sayısının artmasını önlemek için geniş güvenlik önlemi alan polis, şu ana kadar herhangi bir müdahalede bulunmadı.

İşte eylemden kareler;

Kaynak: AA