Aynur Aydın - Sor Gel sözleri! 'Sor Gel' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Aynur Aydın'ın yeni şarkısı 3 Eylül tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 60 bin izlenme ve 9 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Aynur Aydın - Sor Gel sözleri nedir? Aynur Aydın - Sor Gel sözleri nelerdir? Sor Gel şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Aynur Aydın - Sor Gel sözleri sizlerle... Yazımızdan Aynur Aydın - Sor Gel şarkı sözlerine ulaşabilirsiniz.
AYNUR AYDIN - SOR GEL ŞARKI SÖZLERİ
Sanki yalana bulaşmış hali var
Verdiği sözleri tutamaz kalbimdeki hanedar
Geceyi kabustan uyandır rüyalarımı da yakala
Dünümü yağmurla yazsan da bugünü doluya koyamam
*****
Derdini derdime ektim
Ruhumu yerle bir ettin
Bu aşka vergimi verdim
Çöllerde elinde bir bir yeşerdim
*****
Sor gel yarınlara
Yangında yananlara
Bir yol göster duygularla
Peşinden koşardım ya
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
3 Eylül Cuma günü Youtube'a yüklenen Sor Gel şarkısı kısa sürede 60 bin izlenme ve 9 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
Söz & Müzik: Can Deniz Coşkun
Düzenleme: Ozan Bayraşa
Yönetmen: Aynur Aydın & Mert Özkan
Mix & Mastering:Emre Kıral