Aynur Aydın - Sor Gel sözleri! 'Sor Gel' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Aynur Aydın - Sor Gel sözleri! 'Sor Gel' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Aynur Aydın - Sor Gel sözleri! 'Sor Gel' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Aynur Aydın'ın yeni şarkısı 3 Eylül tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 60 bin izlenme ve 9 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Aynur Aydın - Sor Gel sözleri nedir? Aynur Aydın - Sor Gel sözleri nelerdir? Sor Gel şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Aynur Aydın - Sor Gel sözleri sizlerle... Yazımızdan Aynur Aydın - Sor Gel şarkı sözlerine ulaşabilirsiniz.

AYNUR AYDIN - SOR GEL ŞARKI SÖZLERİ

Sanki yalana bulaşmış hali var

Verdiği sözleri tutamaz kalbimdeki hanedar

Geceyi kabustan uyandır rüyalarımı da yakala

Dünümü yağmurla yazsan da bugünü doluya koyamam

*****

Derdini derdime ektim

Ruhumu yerle bir ettin

Bu aşka vergimi verdim

Çöllerde elinde bir bir yeşerdim

*****

Sor gel yarınlara

Yangında yananlara

Bir yol göster duygularla

Peşinden koşardım ya

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

3 Eylül Cuma günü Youtube'a yüklenen Sor Gel şarkısı kısa sürede 60 bin izlenme ve 9 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

Söz & Müzik: Can Deniz Coşkun

Düzenleme: Ozan Bayraşa

Yönetmen: Aynur Aydın & Mert Özkan

Mix & Mastering:Emre Kıral

Haber Yorumları
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