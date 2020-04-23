Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
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Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz, Magazin, Haber

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim

Son günlerde yaptığı iç çamaşırı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Aynur Aydın, market çıkışı sohbet ettiği muhabire gülmeye ihtiyacı olduğu için karantinada Cem Yılmaz'la olmak istediğini söyledi.

23.04.2020 08:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:13
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim

Koronavirüs salgınından dolayı karantinada olan şarkıcı Aynur Aydın, giymediği sütyenleriyle ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Şarkıcı son olarak "Hangi ünlüyle karantinada olmak istersin?" sorusuna verdiği cevapla adından söz ettirdi.

"CEM YILMAZ'LA KARANTİNADA OLMAK İSTERDİM"

Milliyet'te yer alan habere göre: Sokağa çıkma yasağından önce Kadıköy'de bir markete giderek ihtiyaçlarını alan Aynur Aydın, kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Şarkıcı, "Hangi ünlüyle karantinada kalmak isterdiniz" sorusuna "Cem Yılmaz'la olmak isterdim. Serenay (Sarıkaya) kusura bakmasın ama gülmeye ihtiyacım var dedi. Yılmaz abi (Erdoğan) de olur" diye yanıt verdi.

"SÜTYEN PAYLAŞIMLARI BENCE KOMİKTİ"

Geçtiğimiz günlerde "Sütyenlerim beni öldü sanıyorlar" çıkışıyla gündeme gelen Aynur Aydın, bu konu hakkında da konuşarak"Bence komikti, tepkiler beni ilgilendirmiyor" dedi. Aydın, meslektaşı Demet Akalın'ın "Yeter artık sütyen olayı" tepkisi hakkında ise "Sonrasında yazıştık biz onunla sorun yok" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
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