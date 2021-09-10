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Aynı yerde 3'üncü kez intihara kalkıştı

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel
Aynı yerde 3'üncü kez intihara kalkıştı

ANTALYA'da Kemal B. (41), biriken nafaka borçları nedeniyle 35 metre yüksekliğindeki falezlerde intihara kalkıştı.

ANTALYA'da Kemal B. (41), biriken nafaka borçları nedeniyle 35 metre yüksekliğindeki falezlerde intihara kalkıştı. Daha önce de 2 kez aynı noktada intihara teşebbüs eden Kemal B., polisin iknası sonucu bulunduğu yerden indirildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı üzerinde yer alan falezlerde meydana geldi. İddiaya göre, biriken nafaka borçlarının yanı sıra ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren Kemal B., alanda bulunan tel örgüleri geçtikten sonra 35 metre yüksekliğindeki falezlere çıktı. Falezlerin uç kısmına yaklaşan ve orada oturmaya başlayan Kemal B.'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Yunus timleri tel örgüyü geçerek Kemal B.'nin yanına gitti.

SU İSTEĞİ YERİNE GETİRİLDİ

Polis ekipleri, Kemal B.'nin bulunduğu alanda oturarak sohbet ederken, su isteğini de yerine getirdi. Bir süre sonra Yunus polisi telefonunu Kemal B.'ye uzatarak telefonun ucundaki kişiyle konuşturdu. Bu esnada falezlerin uç noktasında bulunan Kemal B.'nin ayaklarının sürekli titrediği ve elini yüzüne götürdüğü dikkat çekti.

POLİSLER KOLUNA GİREREK GÜVENLİ NOKTAYA ÇEKTİ

Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik ikna çabası ve kendisine yardım edileceği sözünün verilmesi üzerine Kemal B., intihardan vazgeçti. Bulunduğu uç noktadaki kayalığın üzerinden polis ekiplerinin koluna girmesiyle kenara alınan Kemal B.'nin bitkin olduğu ve yürümekte zorlandığı görüldü. Parka alınan Kemal B.'yi sağlık ekipleri kontrol ederken, daha sonra polis otosuyla merkeze götürüldü.

DAHA ÖNCE DE 2 KEZ AYNI YERDE TEŞEBBÜS ETTİ

35 metrelik falezlerin uç noktasındaki kayalıklara çıkan Kemal B.'nin, 30 Kasım 2015 ve 9 Eylül 2020 tarihlerinde yine aynı noktada intihara teşebbüs ettiği, birinde annesinin, diğerinde ise polis ve vatandaşların engellemesi sonucu eyleminden vazgeçtiği kaydedildi.


Aynı yerde 3'üncü kez intihara kalkıştı

Aynı yerde 3'üncü kez intihara kalkıştı

Aynı yerde 3'üncü kez intihara kalkıştı

Aynı yerde 3'üncü kez intihara kalkıştı

Aynı yerde 3'üncü kez intihara kalkıştı

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Son Dakika Haberleri
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