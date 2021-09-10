Aynı yerde 3'üncü kez intihara kalkıştı

ANTALYA'da Kemal B. (41), biriken nafaka borçları nedeniyle 35 metre yüksekliğindeki falezlerde intihara kalkıştı. Daha önce de 2 kez aynı noktada intihara teşebbüs eden Kemal B., polisin iknası sonucu bulunduğu yerden indirildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı üzerinde yer alan falezlerde meydana geldi. İddiaya göre, biriken nafaka borçlarının yanı sıra ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren Kemal B., alanda bulunan tel örgüleri geçtikten sonra 35 metre yüksekliğindeki falezlere çıktı. Falezlerin uç kısmına yaklaşan ve orada oturmaya başlayan Kemal B.'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Yunus timleri tel örgüyü geçerek Kemal B.'nin yanına gitti.

35 metrelik falezlerin uç noktasındaki kayalıklara çıkan Kemal B.'nin, 30 Kasım 2015 ve 9 Eylül 2020 tarihlerinde yine aynı noktada intihara teşebbüs ettiği, birinde annesinin, diğerinde ise polis ve vatandaşların engellemesi sonucu eyleminden vazgeçtiği kaydedildi.