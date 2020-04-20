Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
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Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti

ABD'de koronavirüs önlemleri çerçevesinde evden çalışmaya başlayan bir muhabir, kocasının çıplak görüntüsünün aynaya yansıması sonrası sosyal medyanın diline düştü.

20.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:44
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evden yayına bağlanan bir muhabir, banyo yapan kocasının kadraja girdiğini fark etmeyince sosyal medyada viral oldu.

YAYIN İÇİN BANYOYU SEÇMESİ BAŞINA İŞ AÇTI

Sacramento'da yaşayan KCRA 3 kanalı muhabiri Melinda Meza, canlı yayına bağlandığı sırada talihsiz bir olay yaşadı. Evde saç bakımıyla ilgili ipuçları veren Meza, yayın için banyoyu seçince başına iş açtı.

DURUMU FARK EDİP BAĞLANTIYI KISA TUTTULAR

Meza konuşmasını sürdürürken, arkasındaki aynadan o sırada banyoda yıkanmakta olan kocasının yansıması göründü. Durumu bir süre sonra fark eden merkezdeki ekip bağlantıyı kısa tutarken, söz konusu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
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