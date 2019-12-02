Ayna karşısında yarı çıplak poz veren Kerem Bürsin hayranlarının ağzını açık bıraktı

02.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:56

Son olarak Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz yıl ilişkisine nokta koyan Kerem Bürsin kendisini işine ve hayranlarına adadı. Serenay Sarıkaya'dan sonra kalbi bir yıldır boş olan Bürisn sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

SON PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Sosyal sorumluluk projelerine Instagram hesabından destek veren ve toplumsal konularla ilgili çarpıcı tespitlerde bulunan başarılı oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı.

AYNA KARŞISINDA ÜSTSÜZ POZ VERDİ

Aynanın karşısında üstsüz bir şekilde fotoğraf makinesiyle kendini çeken Bürsin, bu pozunu Instagram hesabından paylaştı. Yakışıklı oyuncunun186 binden fazla beğeni aldığı yarı çıplak pozuna hayranları iltifat dolu yorum yağdırdı. Bürsin'in kaslı fotoğrafıyla meydan okuduğu pozu sosyal medyaya damga vurdu.

HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI

2 bine yakın yorum alan Bürsin'e en çok kalp ve ateş emojisi yapılırken, pek çok kişi de "Senin baklavalarını yesinler" gibi yorumlar yaptı.