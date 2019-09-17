AYM : Dört bakan için kurulan yolsuzluk soruşturma komisyonuna yayın yasağı hak ihlalidir

17.09.2019 13:07

17/25 Aralık operasyonları sonrası haklarında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ortaya atılan ve istifa etmek zorunda kalan 4 eski bakan için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmuştu. Ancak 21 kasım 2104 tarihinde TBMM Başkanlığı'nın başvurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın sağlıklı yürümesi, masumiyet karinesinin ihlal edilmemesi ve soruşturmanın gizliliğini gerekçe göstererek yayın yasağı kararı almıştı.

HALK TV, AYM'YE BAŞVURU YAPTI

Yayın yasağına itiraz eden Halk Radyo ve Televizyonculuk AŞ.sonuç alamayınca son olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Dosyayı görüşen AYM, Anayasa'nın 28. maddesininde ifade ve basın özgürlüğünün önleyici tedbir niteliğindeki yayım yasaklarıyla geçici olarak sınırlanmasına izin verdiği belirtilerek "… 'yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi' sebebi dışında olaylar hakkında yayım yasağı konulamayacağı ifade edilerek yayım yasağı yönünden sınırlama sebeplerinin de sınırlandığı görülmektedir." denildi.

"KAMU OTORİTESİNİN KEYFİLİĞİ ÖNLENMELİ"

AYM, ifade ve basın özgürlüğü yönünden oluşturduğu tehlikenin ağırlığı doğrultusunda yayım yasağının, "kamu otoriteleri tarafından gerçekleştirilebilecek muhtemel suistimalleri engelleyecek belirli ve kesin kurallar ile sıkı denetim öngören özel bir kanunu düzenleme uyarınca gerçekleştirilmesi" gerektiği belirtilerek, keyfi yasak olamayacağı ifade edildi.

KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

Yüksek Mahkeme kararında, "Belirlilik, bir kuralın keyfiliğine yol açmayacak bir içerikte olmasını ifade eder… Böylece hukuk güvenliği sağlanarak kamu gücünü kullanan organların keyfi davranışların önüne geçilmiş olur." görüşü savunuldu. Karar oy birliği ile alındı.

Meclis Soruşturma Komisyonu yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan 4 eski bakanın Yüce Divan'a sevkine gerek olmadığına karar vermişti.