Aylin Aslım müjdeyi verdi: Anne olacağım!

Şarkıcı Aylin Aslım ve flüt sanatçısı Utku Vargı, ani bir karar ile 14 Kasım'da Antalya'da dünyaevine girmişti.

Şarkıcı Aylin Aslım ve flüt sanatçısı Utku Vargı, ani bir karar ile 14 Kasım'da Antalya'da dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin, yıldırım nikahı yapmasının nedeni belli oldu.

Sosyal medyadan hamilelik pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Aylin Aslım, bebek beklediğini duyurdu.

Aslım, "Anne olacağım. Hayatın bana s¸u ana dek en bu¨yu¨k su¨rprizi, en gu¨zel hediyesi bu. Her gu¨n hem s¸as¸kın, hem minnettarım. Kendimi ic¸inde buluverdigˆim bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildigˆince kendim gibi paylas¸acagˆım." diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

Ünlü şarkıcıyı sevenleri tebrik etti.

Kaynak: Hürriyet