Aylin Aslım müjdeyi verdi: Anne olacağım!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aylin Aslım müjdeyi verdi: Anne olacağım!

04.01.2021 14:02 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:07
Aylin Aslım müjdeyi verdi: Anne olacağım!

Şarkıcı Aylin Aslım ve flüt sanatçısı Utku Vargı, ani bir karar ile 14 Kasım'da Antalya'da dünyaevine girmişti.

Şarkıcı Aylin Aslım ve flüt sanatçısı Utku Vargı, ani bir karar ile 14 Kasım'da Antalya'da dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin, yıldırım nikahı yapmasının nedeni belli oldu.

Sosyal medyadan hamilelik pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Aylin Aslım, bebek beklediğini duyurdu.

Aslım, "Anne olacağım. Hayatın bana s¸u ana dek en bu¨yu¨k su¨rprizi, en gu¨zel hediyesi bu. Her gu¨n hem s¸as¸kın, hem minnettarım. Kendimi ic¸inde buluverdigˆim bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildigˆince kendim gibi paylas¸acagˆım." diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

Ünlü şarkıcıyı sevenleri tebrik etti.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Çağla Şıkel Bülent Ersoy Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Bakkal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aylin Aslım müjdeyi verdi: Anne olacağım! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 14:12:00. #1.15#
title