Aylin Aslım'ın plaj tartışması gündem oldu! Aylin Aslım olayı nedir?

Şarkıcı Aylin Aslım, bu kez müziğiyle değil bir plajda yaşanan tartışmayla gündeme geldi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, kısa süre içerisinde hızla yayılan paylaşımlarıyla yoğun ilgi gördü. Peki, Aylin Aslım olayı nedir? Aylin Aslım'a ne oldu, ne paylaştı? İşte, merak edilen tüm detaylar…

AYLİN ASLIM OLAYI NEDİR?

"Ben Kalender Meşrebim", "Senin Gibi" ve "Özgürce Yaşa" gibi sevilen parçalarıyla müzikseverlerin yakından tanıdığı Aylin Aslım, bir süredir Antalya'da yaşamını sürdürüyor. Kaş'ta ailesiyle birlikte tatil yapan sanatçı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yaşadığı gerginliği tüm detaylarıyla takipçileriyle paylaştı.

Aylin Aslım olayı nedir

Paylaşımı sırasında 4 yaşındaki oğlu Orman Umut Çağlan'ı plajda mayosuz şekilde oynatması nedeniyle bir vatandaşla tartışma yaşadığını açıklayan ünlü isim, yaşananlar karşısında büyük üzüntü duyduğunu ve kendisini zor tuttuğunu ifade etti.

Paylaşımına"Dört yaşındaki oğlumla tatildeyim. Yıllarca huzur içinde yaşadığım yerde denize girdik. Oğlum bilek boyu suda oynuyor, ben de yanındayım. Bir adam şezlongdan kalkıp denize doğru yürürken oğluma bakıp "Bu ne ya?" gibisinden el kol hareketi yaptı. Ardından bana dönüp 'MAYOSU YOK MU?' diye sordu." sözleriyle başlayan Aylin Aslım, geçmişte öfkesini kontrol etmekte zorlanan biri olduğunu, ancak anne olduktan sonra bu konuda değiştiğini söyledi.

Aylin Aslım ne paylaştı

Aylin Aslım; "Artık karşımdakine bağırmadan, sesimi yükseltmeden, küfretmeden konuşabilen birine dönüştüm. Adamın sözleri karşısında 'VAR DA SANANE demedim, sadece 'Var mayosu' dedim. Ama içimden 'Dört yaşındaki çocuğun mayosuz olmasından rahatsız olacak kadar sapıtmışsınız' demek geldi." şeklinde konuştu.

Aylin Aslım paylaşımı

Yaşadığı o anları detaylı bir şekilde anlatan Aylin Aslım, tartıştığı kişinin kendi çocuklarını örnek göstererek, "Benim kızlarımın cinsiyet anlayışı var, olmaz böyle" dediğini aktardı. Yaşananlara karşı tepkisini açıkça dile getiren Aslım, "Baksan modern bir çekirdek aile. Ama zihinler öyle değil. Dört yaşındaki bir çocuğun plajda mayosuz olmasından rahatsız olmak ne demek?" ifadelerini kullandı.

Aslım'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, olay kamuoyunda tartışma yarattı.